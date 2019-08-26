Украинка Ястремская в драматичном поединке вышла во 2-й круг US Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче первого круга US Open в трех партиях обыграла румынку Монику Никулеску.

В первом сете соперницы сходу обменялись брейками, а затем на протяжении длительного времени удерживали свои подачи. Решающий эпизод произошел в 9-м гейме. Ястремская сделала брейк, а затем на своей подаче довела сет до победы. Вторая партия сложилась для нашей соотечественницы неудачно, она дважды проиграла свою подачу и Никулеску выиграла сет с разгромным счетом.

В решающей партии Ястремская дважды сделала брейк и одержала победу в матче.

Даяна Ястремская (Украина) – Моника Никулеску (Румыния) - 6:4, 1:6, 6:2

Во 2-м круге Ястремская сыграет со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон, которая занимает 71 место в рейтинге WTA. В 1-м круге Петерсон победила пуэрто-риканку Монику Пуиг в двух сетах (6:3, 6:3)

В данный момент Ястремская является второй ракеткой Украины и занимает 32 место в мировом рейтинге.