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Кубок Украины: все результаты 27 августа

вторник, 27 августа 2019, 21:45
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Сегодня, 27 августа, состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины. Стоит отметить успех таких известных клубов, как "Буковина" и "Волынь", а также финалиста предыдущего розыгрыша Кубка Украины - "Ингульца".

"Таврия" - "Буковина" - 2:3 (2:1)

Голы: Добровольский, 15, Макарченко, 22 — Мунтян, 32, Крашневский, 55, Шишигин, 90+3.

"Диназ" - "Нива" Винница - 1:0 (0:0)

Гол: Бриженко, 61.

"Горняк-Спорт" - "Металлург" Запорожье - 1:1, по пенальти - 6:5

Голы: Суханов, 81 — Разуваев, 68.

"Николаев" - "Прикарпатье" - 5:1 (3:0)

Голы: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56, Куксенко, 75 — Кузьмин, 70.

"Подолье" - "Волынь" - 1:1, по пенальти - 4:5

Голы: Морговский, 89 — Пономарь, 11.

"Верес" - "Рух" - 1:2 (1:2)

Голы: Соломка, 42 — Кондраков, 19, Климчук, 21.

"Альянс" - "Чайка" - 4:1 (3:0)

Голы: Медведев, 9, Шарай, 19 (пен), 27, Лучик, 58 — Цурупин, 53.

"Черкащина" - "Кремень" - 1:2 (0:0)

Голы: Кошелюк, 73 — Зозуля, 76, Гончаренко 83.

"Волчанск" - "Оболонь-Бровар" - 0:1 (0:0)

Гол: Мате, 116

"Ингулец" - "Металлист-1925" - 2:0 (2:0)

Голы: Акименко, 43, Коробка, 45.

"Калуш" - "Минай" - 1:2 (0:0)

Голы: Габриэль, 90+1 — Нуриев, 65, 90+6.

"Авангард" Краматорск - "Балканы" - 0:0, по пенальти - 3:4

Ранее "Апостроф" сообщал результаты предыдущей стадии Кубка Украины.

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