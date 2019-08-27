Украина понесла незапланированную потерю на US Open

Третья ракетка Украины Леся Цуренко не смогла стартовать на Открытом чемпионата США по теннису.

В первом раунде US Open наша соотечественница, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, должна была встретиться с Кирстен Флипкенс из Бельгии. Однако из-за травмы правого локтя Цуренко была вынуждена сняться с турнира. Место украинки в основной сетке US Open заняла китаянка Ван Сиюй.

Из-за своей травмы по итогам Открытого чемпионата США Цуренко покинет пределы топ-60 мирового рейтинга.

Напомним, в минувшем году Цуренко дошла до четвертьфинала US Open, где уступила будущей победительнице Наоми Осаке (Япония) - 1:6, 1:6.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина уверенно пробилась во 2-й круг US Open.