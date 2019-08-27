Свитолина уверенно пробилась во 2-й круг US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовом матче турнира из серии Grand Slam - US Open добилась победы над американкой Уитни Осигве.

Элина Свитолина (Украина) - Уитни Осигве (США) - 2:0 (6:1, 7:5)

Лучшим результатом 24-летней Свитолины на US Open является выход в четвертый круг в 2017 и 2018 годах. Для 17-летней Осигве это был дебют на US Open. В данный момент Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA, Осигве находится на 109-й позиции.

Во 2-м круге Свитолина сыграет с легендарной американкой Винус Уильямс, которая является семикратной победительницей турниров Grand Slam и дважды первенствовала на US Open. В 1-м круге 39-летняя американка оказалась сильнее китаянки Чжэн Сайсай (6:1, 6:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Ястремская в драматичном поединке вышла во 2-й круг US Open.



