Жеребьевка 3-го раунда Кубка Украины: с кем сыграют клубы Премьер-лиги

В доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины.

В этом раунде в борьбу за трофей вступают шесть клубов Премьер-лиги. Также примут участие 12 победителей второго раунда и легендарный одесский "Черноморец".

Полностью результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины-2019/20 выглядят так:

"Кремень" - "Олимпик" Донецк

"Диназ" - "Александрия"

"Агробизнес" - "Днепр-1"

"Оболонь-Бровар" - "Горняк-Спорт"

"Ингулец" - "Карпаты"

"Рух" - "Мариуполь"

"Альянс" - "Балканы"

"Николаев" - "Черноморец"

"Буковина" - "Львов"

"Минай" - "Волынь"

Матчи состоятся 2 октября.

Ранее "Апостроф" сообщал результаты 2-го раунда Кубка Украины.