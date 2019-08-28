Жеребьевка 3-го раунда Кубка Украины: с кем сыграют клубы Премьер-лиги

В доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины.
В этом раунде в борьбу за трофей вступают шесть клубов Премьер-лиги. Также примут участие 12 победителей второго раунда и легендарный одесский "Черноморец".
Полностью результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины-2019/20 выглядят так:
"Кремень" - "Олимпик" Донецк
"Диназ" - "Александрия"
"Агробизнес" - "Днепр-1"
"Оболонь-Бровар" - "Горняк-Спорт"
"Ингулец" - "Карпаты"
"Рух" - "Мариуполь"
"Альянс" - "Балканы"
"Николаев" - "Черноморец"
"Буковина" - "Львов"
"Минай" - "Волынь"
Матчи состоятся 2 октября.
Ранее "Апостроф" сообщал результаты 2-го раунда Кубка Украины.