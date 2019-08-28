Коноплянка может стать игроком итальянского клуба: подробности возможного трансфера

Итальянская "Сампдория" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Шальке" Евгению Коноплянке.

Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

По данным источника, президент итальянского клуба Массимо Ферреро лично позвонил украинцу и обговорил с ним возможность трансфера. Впрочем, приобрести хавбека будет непросто, так как на него всерьез нацелился турецкий "Бешикташ", предложивший ему зарплату в размере трех миллионов евро в год.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Всего за немецкий клуб он провел 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Ранее он выступал за "Севилью" и "Днепр".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка получил предложение от российского клуба.