Лидер сборной Украины получил предложение от российского клуба

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, в настоящее время выступающий за немецкий "Шальке", получил предложение от российского "Краснодара".

Об этом рассказал бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский.

"Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти. Но уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, он не перейдет. Он дорожит сборной. Рак просто отмороженный на голову, ему эта сборная… Даже гимн не поет", - сказал Милевский.

Напомним, Коноплянка также выступал за "Днепр" и "Севилью" (Испания). В составе сборной Украины он сыграл 82 матча и забил 21 мяч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский рассказал, сколько денег он прогулял за свою карьеру.