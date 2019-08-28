Свитолина - Уильямс: прогноз букмекеров на матч US Open

28 августа в поединке 2-го круга US Open сыграют украинская теннисистка Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.

Начало встречи ориентировочно в 20:00.

Фаворитом предстоящего противостояния, по версии букмекеров, является Свитолина. Победа украинской теннисистки оценивается коэффициентом 1,53. На успех американки можно поставить с коэффициентом 2,50.

Свитолина и Уильямс ранее провели между собой три поединка. Две победы одержала украинка, однажды сильнее была представительница США. В последний раз теннисистки играли между собой в мае этого года на турнире Roland Garros и победу в первом круге одержала Свитолина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м круге US Open Свитолина обыграла Уитни Осигве.