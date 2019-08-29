Лига чемпионов: все результаты 27-28 августа

27-28 августа состоялись ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Бельгийский "Брюгге", который на предыдущей стадии турнира прошел киевское "Динамо", оказался сильнее австрийского ЛАСКа (2:1). Вот все резльтаты:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

Плей-офф раунд. Ответные матчи.

"Краснодар" Россия - "Олимпиакос" Греция - 1:2, первый матч - 0:4

Голы: Уткин, 10 - Эль-Араби, 11; Эль-Араби, 48.

"Русенборг" Норвегия - "Динамо" Хорватия - 1:1, первый матч - 0:2

Голы: Акинтола, 11 - Гояе, 71.

"Црвена Звезда" Сербия - "Янг Бойз" Швейцария - 1:1, первый матч - 2:2

Голы: Вуканович, 59 - Эль Фарду Бен, 82 (автогол).

Удаление: Томан, 90+6 ("Црвена Звезда").

"Аякс" Нидерланды - АПОЭЛ Кипр - 2:0, первый матч - 0:0

Голы: Альварес, 43; Тадич, 80.

"Славия" Чехия - ЧФР Румыния - 1:0, первый матч - 1:0

Гол: Борил, 66.

"Брюгге" Бельгия - ЛАСК Австрия - 2:1, первый матч - 1:0

Голы: Ванакен, 70; Деннис, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти).

Удаление: Траунер, 81 (ЛАСК).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка может стать игроком итальянского клуба.