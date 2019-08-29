Лига чемпионов: все результаты 27-28 августа

27-28 августа состоялись ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Бельгийский "Брюгге", который на предыдущей стадии турнира прошел киевское "Динамо", оказался сильнее австрийского ЛАСКа (2:1). Вот все резльтаты:
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
Плей-офф раунд. Ответные матчи.
"Краснодар" Россия - "Олимпиакос" Греция - 1:2, первый матч - 0:4
Голы: Уткин, 10 - Эль-Араби, 11; Эль-Араби, 48.
"Русенборг" Норвегия - "Динамо" Хорватия - 1:1, первый матч - 0:2
Голы: Акинтола, 11 - Гояе, 71.
"Црвена Звезда" Сербия - "Янг Бойз" Швейцария - 1:1, первый матч - 2:2
Голы: Вуканович, 59 - Эль Фарду Бен, 82 (автогол).
Удаление: Томан, 90+6 ("Црвена Звезда").
"Аякс" Нидерланды - АПОЭЛ Кипр - 2:0, первый матч - 0:0
Голы: Альварес, 43; Тадич, 80.
"Славия" Чехия - ЧФР Румыния - 1:0, первый матч - 1:0
Гол: Борил, 66.
"Брюгге" Бельгия - ЛАСК Австрия - 2:1, первый матч - 1:0
Голы: Ванакен, 70; Деннис, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти).
Удаление: Траунер, 81 (ЛАСК).
Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка может стать игроком итальянского клуба.