Ястремская добыла историческую победу на US Open

29 августа в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) вторая ракетка Украины Даяна Ястремская добыла уверенную победу над представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Встреча завершилась победой украинки со счетом 2:0 (6:4, 6:1).

В третьем круге состоится украинское противостояние: Ястремская встретится с лучшей теннисисткой Украины - Элиной Свитолиной.

Ранее Ястремская и Петерсон играли между лишь однажды. В 2018 году шведка в двух сетах была сильнее украинки на турнире во Франции.

Это историческая победа для представительницы Украины. Лучшим достижением 19-летней Ястремской на US Open является участие в первом круге в 2018 году. Сейчас она занимает 32-е место в рейтинге WTA.

24-летняя Петерсон доходила до третьего раунда US Open. В данный момент она находится на 71-м месте в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м круге US Open Ястремская победила Монику Никулеску.