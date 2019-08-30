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Александрия получила группу смерти в Лиге Европы
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Александрия получила группу смерти в Лиге Европы

пятница, 30 августа 2019, 14:45
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30 августа во французском Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы, участие в котором впервые в своей истории примет украинский клуб "Александрия".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию процедуры жеребьевки групповой стадии турнира.

По итогам жребия дебютант групповой стадии Лиги Европы сыграет в квартете I вместе с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьенном". Для дебютанта группового этапа эта группа будет крайне сложной.

Как известно, Украину в данном турнире также представляет киевское "Динамо".

Первые матчи группового этапа Лиги Европы будут сыграны 19 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов.

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