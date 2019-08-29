Английское проклятие: Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов

Во французском Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой "Шахтер" узнал своих соперников.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпион Украины сыграет в группе С вместе с английским "Манчестер Сити", загребским "Динамо" и итальянской "Аталантой".

Интересно, что с "горожанами" "Шахтер" будет играть в одной группе третий год подряд.

Напомним, что по регламенту турнира "горняки" не могли попасть в одну группу с российскими клубами.

Как известно, "Шахтер" будет единственным представителем Украины на стадии группового этапа.

Ранее "Апростроф" сообщал, что "Динамо" уступило бельгийскому "Брюгге" по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.