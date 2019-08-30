Динамо получило северную сказку в Лиге Европы

Киевское "Динамо" узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки групповой стадии турнира.

По итогам жеребьевки вице-чемпион Украины попал в группу В вместе с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарским "Лугано".

Напомним, что по регламенту турнира киевляне не могли попасть в одну группу с российскими клубами.

Как известно, на групповом этапе Украину также представит и "Александрия".

Первые матчи группового этапа Лиги Европы будут сыграны 19 сентября.

Напомним, что в прошлом сезоне киевляне вылетели из Лиги Европы на стадии 1/8 финала после разгромного поражения от "Челси" с общим счетом 0:8. В итоге лондонцы выиграли турнир.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" узнал соперников по Лиге чемпионов.