Известный украинский боксер и шоумен попал в больницу: первые подробности и фото

Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков попал в больницу.

О своей госпитализации он написал в социальной сети.

"Дорогие друзья и те, кто хотел на меня посмотреть прямо в прямом эфире. Простите, я снова попал в больницу. Сегодня в прямой эфир я не выйду. Отдельно прошу прошения у "Фитнес мама" за обещанное время быть и рассказать все в эфире", - написал бывший тренер шоу "Зважені та щасливі".

Он уточнил, что у него начались проблемы с давлением и сердцем. При этом снимок сделан в онкологическом центре, что встревожило его подписчиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в семье легенды испанского футбола Луиса Энрике произошла ужасная трагедия. 29 августа скончалась дочь известного спортсмена. Ей было всего девять лет. Она умерла от рака.