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Известный украинский боксер и шоумен попал в больницу: первые подробности и фото

пятница, 30 августа 2019, 12:45
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Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков попал в больницу.

О своей госпитализации он написал в социальной сети.

"Дорогие друзья и те, кто хотел на меня посмотреть прямо в прямом эфире. Простите, я снова попал в больницу. Сегодня в прямой эфир я не выйду. Отдельно прошу прошения у "Фитнес мама" за обещанное время быть и рассказать все в эфире", - написал бывший тренер шоу "Зважені та щасливі".

Он уточнил, что у него начались проблемы с давлением и сердцем. При этом снимок сделан в онкологическом центре, что встревожило его подписчиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в семье легенды испанского футбола Луиса Энрике произошла ужасная трагедия. 29 августа скончалась дочь известного спортсмена. Ей было всего девять лет. Она умерла от рака.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Узелков, бокс

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