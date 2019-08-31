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"Барселона" вновь опозорилась в чемпионате Испании: видеообзор

суббота, 31 августа 2019, 22:40
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В матче 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" упустила победу над скромной "Осасуной".

Хозяева открыли счет в начале встречи. После навеса с фланга Торрес классно пробил с лета и отправил мяч в сетку. Пропущенный гол шокировал каталонцев, которые до конца тайма так и не смогли прийти в себя. В начале второй половины встречи 16-летний форвард "Барселоны" Фати точно пробил головой и сравнял счет. Через некоторое время Артур классно разобрался с защитниками в штрафной хозяев и вывел каталонцев вперед. Впрочем, "Барселоне" не удалось удержать победу. Пике сыграл рукой в своей штрафной и заработал пенальти в ворота каталонцев. Торрес точно пробил с "точки" и установил окончательный счет.

Таким образом, "Барселона" в трех стартовых турах Примеры набрала всего три очка. Стоит отметить, что лидер каталонцев Лионель Месси пока не играл в этом сезоне из-за травмы.

"Осасуна" – "Барселона" - 2:2 (1:0)

Голы: Роберто Торрес (7, 81, с пенальти) - Фати (51), Артур (64)

"Осасуна": Рубен Мартинес, Эступиньян, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Мерида (Монкайола, 71), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Ибаньес, 65), Чими Авила, Брандон (Вильяр, 78).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Семеду (Фати, 46), Лангле, Роберто, Рафинья (Артур, 53), де Йонг (Видаль, 82), Карлес Перес, Бускетс, Альба, Гризманн.

Предупреждения: Мерида (13), Роберто (32), де Йонг (37), Брандон (43), Пике (82), Монкайола (90), Лангле (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" проиграла "Атлетику" в 1-м туре чемпионата Испании.

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