Известный гонщик погиб в результате чудовищной аварии: опубликовано видео

В субботу, 31 августа, на этапе Формулы-2 в Бельгии произошла чудовищная авария, в результате которой погиб известный французский гонщик Антуан Юбер.

На выходе одного из поворотов столкнулись сразу три машины - непосредственно Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. И если последний смог покинуть место аварии самостоятельно, то двое первых были доставлены в больницу. Об их состоянии не было ничего известно. Однако позже пресс-служба Международной автомобильной федерации сообщила, что от полученных травм Юбер скончался. Состояние Корреа оценивается как стабильное, однако у него сломаны обе ноги и имеются проблемы с позвоночником.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер и шоумен попал в больницу.