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Лидер сборной Украины забил красивый гол в английской Премьер-лиге: опубликовано видео

воскресенье, 01 сентября 2019, 10:38
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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Норвич Сити" в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе своей команды и отметился забитым мячом на 56-й минуте. На правом фланге он несколько раз обыграл своего оппонента, вошел в штрафную и отпасовал на партнера по команде. Тот сделал передачу дальше, однако мяч был перехвачен. В результате игровая сфера отскочила к украинцу, который ударом в касание поразил ворота соперника.

Набрав 7 очков, "Вест Хэм" в турнирной таблице чемпионата Англии поднялся на 5-е место. Сам Ярмоленко сыграл третий матч в сезоне. Для него это было первое результативное действие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вновь опозорилась в чемпионате Испании.

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