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Ломаченко - Кэмпбелл: полное видео боя

воскресенье, 01 сентября 2019, 02:06
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Украинский боксер Василий Ломаченко завоевал звание чемпиона мира по версии WBC в легком весе. В Лондоне украинец победил опытного британца Люку Кэмпбелла.

Ломаченко имел подавляющее преимущество на протяжении всего поединка. В 11-м раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но британцу удалось подняться на ноги и продержаться до окончания поединка.

Победу Ломаченко одержал единогласным решением судей, разгромив соперника со счетом 119-108, 119-108 и 118-109.

Таким образом, 31-летний украинский боксер прибавил титул чемпиона мира по версии WBC к имеющимся чемпионским поясам по версиям WBO и WBA в легком весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом Ломаченко нужно добыть пояс по версии IBF, который принадлежит ганцу Ричарду Комми.

Всего 31-летний Ломаченко провел 15 боев в профессиональном боксе, одержал 14 побед и потерпел одно поражение.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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