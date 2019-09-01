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Ломаченко завоевал престижнейший чемпионский титул

воскресенье, 01 сентября 2019, 01:41
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twitter.com/SkySportsBoxing

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, а также защитил пояса по версиям WBA и WBO. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "О2".

Украинец имел огромное преимущество на протяжении всего боя, но британцу удалось продержаться все 12 раундов. Победу Ломаченко одержал единогласным решением судей со счетом 119-108, 119-108 и 118-109.

Таким образом, Ломаченко одержал 14-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении. Кэмпбелл проиграл третий раз за карьеру по 20 победах.

Ломаченко осталось завоевать только чемпионский пояс по версии IBF, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. На данный момент чемпионом IBF является ганец Ричард Комми.

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