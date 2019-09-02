"Александрия" перед стартом в Лиге Европы усилилась "европейским бразильцем"

Португальский полузащитник Жоау Тиагу Тейшейра перешел из румынского КСМС в украинскую "Александрию".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с украинским клубом контракт до лета 2021 года.

Тейшейра является португальцем, но родился во Франции и имеет французский паспорт.

23-летний хавбек выступал за КСМС с февраля 2019 года, провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Тейшейра играл за "Сарре-Унион", "Метц", "Фатиму", "Саргемин" и "Зимбру".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Александрия" заняла третье место в украинской Премьер-лиге и завоевала прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Александрия" получила группу смерти в Лиге Европы.