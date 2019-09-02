Бывший тренер "Динамо" возглавил донецкую команду

Новым главным тренером донецкого "Олимпика" назначен испанский специалист Висенте Гомес Фернандес.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

47-летний специалист подписал с "Олимпиком" контракт сроком на три года. На тренерской скамейке команды он заменил бразильца Жулио Сезара, который был уволен после неудачного старта в текущем сезоне.

Последним местом работы Гомеса Фернандеса было киевское "Динамо". Он входил в тренерский штаб Александра Хацкевича. Киевский клуб он покинул вместе с белорусом. Ранее он также возглавлял юношеские команды "Динамо" различных возрастов.

После 6 туров "Олимпик" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе только одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названо имя лучшего игрока 6-го тура чемпионата Украины.