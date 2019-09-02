RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

15:41
Появились имя и фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ
15:33
​Зеленский сделал резонансное заявление о легализации казино и добычи янтаря
15:31
Изменила с портретом царя: в сети ажиотаж из-за развода Поклонской с мужем
15:26
Как кадры из фильма про апокалипсис: сеть поразило видео ночного Донецка
15:24
Названо имя лучшего игрока 6-го тура чемпионата Украины
14:58
"Смотрящий" Януковича стал куратором в Луганской области от Зеленского - СМИ
14:58
Часть Украины накроет похолодание: синоптик огорчила украинцев свежим прогнозом
14:57
В России фура устроила страшное ДТП, много погибших: опубликовано видео аварии
14:57
Свитолина - Конта: прогноз букмекеров и где смотреть четвертьфинал US Open
14:45
Внезапно умер известный российский дипломат: подробности и фото
14:30
Tayanna удалила пост, в котором назвала "Танці" постановочным шоу: теперь она зовет его "легендарным"
14:29
Август в Украине установил температурный рекорд: климатологи раскрыли детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названо имя лучшего игрока 6-го тура чемпионата Украины

понедельник, 02 сентября 2019, 15:24
переглянути новину українською

Лучшим игроком 6-го тура чемпионата Украины признан защитник "Зари" Богдан Михайличенко.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Михайличенко признан лучшим по итогам голосования экспертного совета УПЛ. В борьбе за награду защитник опередил своего одноклубника защитника Йоэля Абу-Ханну, полузащитника "Шахтера" Марлоса, а также форварда "горняков" Жуниора Мораеса.

22-летний Михайличенко провел все 90 минут в матче 6-го тура с "Динамо" (2:2).

В состав экспертного совета вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев и Александр Денисов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком 5-го тура чемпионата Украины стал защитник "Ворсклы" Игорь Пердута.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Динамо - 2:2 Видео и хроника матча

Арсенал - Тоттенхэм Хотспур - 2:2 Хроника матча

Лацио - Рома - 1:1 Хроника и видеообзор матча

Олимпик - Шахтер - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: