Названо имя лучшего игрока 6-го тура чемпионата Украины

Лучшим игроком 6-го тура чемпионата Украины признан защитник "Зари" Богдан Михайличенко.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Михайличенко признан лучшим по итогам голосования экспертного совета УПЛ. В борьбе за награду защитник опередил своего одноклубника защитника Йоэля Абу-Ханну, полузащитника "Шахтера" Марлоса, а также форварда "горняков" Жуниора Мораеса.

22-летний Михайличенко провел все 90 минут в матче 6-го тура с "Динамо" (2:2).

В состав экспертного совета вошли: Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев и Александр Денисов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком 5-го тура чемпионата Украины стал защитник "Ворсклы" Игорь Пердута.