В Киеве умер известный украинский спортивный журналист

В Киеве на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его давний коллега Руслан Свирин.

"Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе спортредакции "Интера" во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть - он ушел за горизонт. Здесь и слов нет. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены… Покойся с миром, Александр..." - написал он.

Жураховский работал на телеканалах "Интер" и "Первый национальный", телекомпании "Поверхность". В последнее время был ведущим на радио "Эра", где комментировал матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы 2012 года.