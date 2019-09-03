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Усик дебютирует в супертяжелом весе боем с Королем ринга
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Усик дебютирует в супертяжелом весе боем с Королем ринга

вторник, 03 сентября 2019, 17:49
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Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с голландцем Тайроном Спонгом по прозвищу "Король ринга".

Об этом официально объявила промоутерская компания Matchroom Boxing и представила официальный постер к поединку.

Бой состоится 12 октября в Чикаго на арене "Винтраст".

Поединок не будет титульным, поэтому на кону не будет стоять никаких поясов.

34-летний Спонг является чемпионом Латинской Америки по версиям WBC Latino и WBO Latino. На профессиональном ринге он провел 14 боев и одержал 14 побед (13 - нокаутом). Ранее голландец был чемпионом мира по кикбоксингу и по тайскому боксу.

32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" публиковал видео подготовки Усика к дебюту в супертяжелом весе.


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