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Знаменитый голодающий футболист нашел себе новый клуб в последний день "окна"

вторник, 03 сентября 2019, 14:08
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Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев продолжит карьеру в турецком "Бурсаспоре".

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В "Бурсаспор" Селезнев перешел на правах свободного агента. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое рассчитано на один год.

Последним клубом украинца была испанская "Малага". С ней футболист расторг контракт по обоюдному согласию в начале августа.

В Украине Селезнев поиграл за "Шахтер", киевский "Арсенал" и "Днепр". В 2016 году он перешел в российскую "Кубань". Свое решение он оправдал необходимостью кормить семью. После этого болельщики прозвали его голодающим футболистом. После российского этапа карьеры Селезнев выступал за турецкие "Карабюкспор" и "Акхисар Беледиеспор", откуда он перебрался в "Малагу".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" объявил о переходе одного из лидеров сборной Украины.

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