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"Шахтер" объявил о переходе одного из лидеров сборной Украины: опубликовано фото

понедельник, 02 сентября 2019, 19:28
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Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

"Сегодня клуб подписал контракт с экс-полузащитником "Днепра", "Севильи" и "Шальке" Евгением Коноплянкой. Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее. Женя, добро пожаловать в "Шахтер"!" - написал Палкин.

Условия трансфера и личного контракта игрока не разглашаются.

29-летний Коноплянка выступал за "Шальке" с 2017 года, провел за клуб 54 матча, забил девять голов и отдал девять результативных передач. За сборную Украины сыграл 82 матча и забил 21 гол. Коноплянка становился победителем Лиги Европы с "Севильей", а также финалистом турнира в составе "Днепра". Также в его активе серебряные медали чемпионатов Украины и Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" подписал полузащитника "Мариуполя".

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