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Федерер в феерическом матче вылетел с US Open: видео

среда, 04 сентября 2019, 10:44
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер вылетел с US Open, проиграв в четвертьфинале болгарину Григору Димитрову в пяти сетах.

В начале первого сета легендарный швейцарец сделал брейк и удержал преимущество до конца партии. Во втором сете соперники обменялись брейками, но в 10-м гейме болгарин взял подачу Федерера, а вместе с ней выиграл и сет. Третья партия проходила в равной борьбе, но в середине сета Федерер взвинтил темп, сделал два брейка подряд и взял партию.

Четвертый сет начался неудачно для швейцарца, он проиграл свою подачу в первом же гейме. Швейцарец несколько раз мог отыграться, но Димитров все-таки удержал свою подачу и взял сет. В решающей партии борьбы не получилось. 28-летний Димитров просто смял 38-летнего Федерера, дважды взяв его подачу.

Григор Димитров (Болгария) - Роджер Федерер (Швейцария) – 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

Димитров впервые в карьере вышел в полуфинал, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина с рекордом вышла в полуфинал US Open.

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