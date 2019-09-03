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Свитолина с рекордом вышла в полуфинал US Open: видеообзор

вторник, 03 сентября 2019, 20:54
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Фото: twitter.com/usopen

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) победила британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал.

Начало поединка прошло в равной борьбе, а в середине сета соперницы затеяли обмен брейками. Свитолина выиграла на одну подачу соперницы больше и удержала преимущество до конца партии.

Во 2-м сете ситуация повторилась. Свитолина вновь сделала два брейка против одного у Конты. В концовке сета британке удалось взять подачу Свитолиной, но украинка сразу же вернула брейк и довела матч до победы.

Элина Свитолина (Украина) - Йоханна Конта (Великобритания) - 2:0 (6:4, 6:4)

В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США) - Ван Цян (Китай).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/8 финала US Open Свитолина победила Мэдисон Киз.

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