Свитолина с рекордом вышла в полуфинал US Open: видеообзор

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) победила британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал.
Начало поединка прошло в равной борьбе, а в середине сета соперницы затеяли обмен брейками. Свитолина выиграла на одну подачу соперницы больше и удержала преимущество до конца партии.
Во 2-м сете ситуация повторилась. Свитолина вновь сделала два брейка против одного у Конты. В концовке сета британке удалось взять подачу Свитолиной, но украинка сразу же вернула брейк и довела матч до победы.
Элина Свитолина (Украина) - Йоханна Конта (Великобритания) - 2:0 (6:4, 6:4)
В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США) - Ван Цян (Китай).
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/8 финала US Open Свитолина победила Мэдисон Киз.