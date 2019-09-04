Известный футболист обвинен в распространении детской порнографии

Бывший игрок "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии.

Об этом сообщается в Twitter журналиста Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.

По данным источника, заявление в полицию на Метцельдера написала его невеста. По ее словам, экс-футболист прислал ей 15 фотографий детской порнографии на WhatsApp. В данный момент полиция ведет расследование и изъяла компьютер и мобильный телефон подозреваемого.

38-летний Метцельдер за свою карьеру также выступал за дортмундскую "Боруссию" и "Шальке". В бытность футболистом он становился чемпионом Испании и Германии. В составе сборной Германии завоевывал серебряные медали чемпионата мира-2002 и бронзовые медали ЧМ-2006.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый голодающий футболист нашел себе новый клуб в последний день "окна".