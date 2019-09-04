RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

13:15
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского - политолог
13:13
Борис Гребенщиков порадовал фанов уличным концертом в Виннице: фото и видео
13:09
Ванильный Самсон: сети разгневало фото знаменитого фонтана в центре Киева
13:02
​В США придумали, как остановить "Северный поток-2"
13:01
Зеленский изменил нашумевший законопроект о наказании педофилов
13:00
Свитолина - Уильямс: прогноз букмекеров и где смотреть полуфинал US Open
12:46
Умер знаменитый фотограф Питер Линдберг: его моделями были Кейт Мосс, Брэд Питт и Синди Кроуфорд
12:45
Покушение на ректора под Тернополем: появились новые фото и текст записки с угрозами
12:37
У Зеленского задумали ликвидровать скандальное управление СБУ
12:35
Под Тернополем в руках у ректора университета взорвалась бомба: фото с места ЧП
12:20
Виктор Павлик признался, чего боится в отношениях с молодой возлюбленной
12:08
Что происходит с долларом в обменниках Киева: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный футболист обвинен в распространении детской порнографии

среда, 04 сентября 2019, 12:00
переглянути новину українською

Бывший игрок "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии.

Об этом сообщается в Twitter журналиста Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.

По данным источника, заявление в полицию на Метцельдера написала его невеста. По ее словам, экс-футболист прислал ей 15 фотографий детской порнографии на WhatsApp. В данный момент полиция ведет расследование и изъяла компьютер и мобильный телефон подозреваемого.

38-летний Метцельдер за свою карьеру также выступал за дортмундскую "Боруссию" и "Шальке". В бытность футболистом он становился чемпионом Испании и Германии. В составе сборной Германии завоевывал серебряные медали чемпионата мира-2002 и бронзовые медали ЧМ-2006.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый голодающий футболист нашел себе новый клуб в последний день "окна".

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свитолина - Уильямс: онлайн трансляция

Литва - Украина: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Заря - Динамо - 2:2 Видео и хроника матча

Арсенал - Тоттенхэм Хотспур - 2:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: