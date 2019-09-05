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Украинский футболист сообщил о пропаже своего отца в Крыму: фото

четверг, 05 сентября 2019, 14:06
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Украинский футболист Александр Каплиенко, выступающий за тбилисское "Динамо", сообщил о пропаже своего отца в аннексированном Россией Крыму.

Об этом Каплиенко написал в Instagram.

"ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08.1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10.08.2019. Последнее место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работу, его напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь - там его тоже нет. На звонки не отвечает.

Те, кто может находятся в Крыму или есть знакомые там, попросите, пожалуйста, их выставить этот пост в историю", - написал Каплиенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины устроили яркое соревнование перед важной игрой отбора на Евро-2020.

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