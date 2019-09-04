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Футболисты сборной Украины устроили яркое соревнование перед важной игрой отбора на Евро-2020

среда, 04 сентября 2019, 13:55
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Футболисты сборной Украины защитник Николай Матвиенко и полузащитник Александр Зинченко устроили соревнование на точность удара в преддверии матча 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Литвы.

ЛИТВА - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Игроки били на точность в перекладину. Первым точный удар нанес Зинченко, Матвиенко долгое время не удавалось попасть в цель, но последним ударом он все же попал в перекладину. Таким образом, соревнование завершилось вничью со счетом 1:1.

Матч Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе на стадионе "Ветра".

ЛИТВА - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После четырех туров Украина уверенно лидирует в турнирной таблице группы В, набрав десять очков. Литва занимает последнюю, пятую позицию, имея в активе всего одно очко и матч в запасе.

Ранее "Апостроф" публиковал список игроков сборной Украины, которые вызваны на матчи с Литвой и Нигерией.

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