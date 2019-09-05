Украинский клуб подписал воспитанника "Барселоны": фото

Полтавская "Ворскла" объявила о громком трансфере: клуб подписал контракт с воспитанником "Барселоны".

Как сообщает официальны сайт полтавского коллектива, команду пополнил 22-летний испанский защитник Хуанма Гарсия.

Новичок заключил с украинским клубом двухлетнее соглашение.

По информации пресс-службы "Ворсклы", скауты клуба вели работу над трансфером в течение четырех месяцев. За свой новый клуб Хуанма Гарсия будет выступать под №3.

Хуанма Гарсия играл в составе "Барселоны" (U-19), вместе с которой стал победителем Юношеской лиги УЕФА сезона-2013/2014.

До недавних по он выступал за английский "Ливерпуль", где футболист играл за команду U-23.

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