RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 сентября

18:16
Во время урагана Дориан на Багамах женщина приютила в своем доме 97 бездомных собак: фото
18:11
В Киеве задержали известного журналиста: подробности, фото и видео инцидента
18:10
Украинский клуб подписал воспитанника "Барселоны": фото
17:59
Сравняли с землей: ВСУ показали "адскую" месть боевикам на Донбассе, видео
17:58
Виктор Павлик впервые рассказал об изменах супруге до романа с молодой пиарщицей
17:39
​Украинские силовики пришли с обыском в "Укрэнерго"
17:30
На каких авто ездят руководители новой Рады: опубликована интересная инфографика
17:27
На военном полигоне под Ровно произошло смертельное ЧП с бойцом ВСУ: подробности
17:19
Появилась первая реакция тренера "Шахтера" на дебют Коноплянки
17:11
Билли Айлиш рассказала, почему скрывает грудь и как изменит стиль после совершеннолетия
16:55
Известный телеканал в Украине хотят лишить лицензии: подробности скандала
16:47
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: первые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский клуб подписал воспитанника "Барселоны": фото

четверг, 05 сентября 2019, 18:10
переглянути новину українською

Полтавская "Ворскла" объявила о громком трансфере: клуб подписал контракт с воспитанником "Барселоны".

Как сообщает официальны сайт полтавского коллектива, команду пополнил 22-летний испанский защитник Хуанма Гарсия.

Новичок заключил с украинским клубом двухлетнее соглашение.

По информации пресс-службы "Ворсклы", скауты клуба вели работу над трансфером в течение четырех месяцев. За свой новый клуб Хуанма Гарсия будет выступать под №3.

Хуанма Гарсия играл в составе "Барселоны" (U-19), вместе с которой стал победителем Юношеской лиги УЕФА сезона-2013/2014.

До недавних по он выступал за английский "Ливерпуль", где футболист играл за команду U-23.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилась первая реакция тренера "Шахтера" на дебют Коноплянки.

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свитолина - Уильямс: онлайн трансляция

Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Литва - Украина: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Заря - Динамо - 2:2 Видео и хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: