Появилась первая реакция тренера "Шахтера" на дебют Коноплянки

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру доволен дебютной игрой Евгения Коноплянки в составе донецкого клуба.

Сегодня игрок сборной Украины принял участие в товарищеской встрече с "Колосом", которая завершилась вничью 1:1.

"Коноплянка - игрок, который не нуждается в представлениях. Он еще один игрок, который должен помочь нашей команде. "Шахтер" много лет побеждает, поэтому каждый игрок, кто приходит, должен быть с достаточными качествами, чтобы помогать всем, кто здесь находится, и побеждать", - сказал португальский наставник.

По его словам, Коноплянка справился с задачами, которые перед ним поставил тренерский штаб.

"Сколько времени нужно Коноплянке для адаптации? Игрок даст ответ. Он работал индивидуально, ему нужно будет время. Понятно, что команда поможет ему пройти тот сложный путь, который ему предстоит. Сейчас он в сборной Украины, развивает свою работу там. Работа там и работа здесь поможет ему добраться до идеальных физических, тактических, психологических кондиций", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заработная плата полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки в "Шахтере" будет составлять порядка 1,7 миллиона евро в год.