Возлюбленный Свитолиной проиграл в фантастическом четвертьфинале US Open

Француз Гаель Монфис, возлюбленный первой ракетки Украины Элины Свитолиной, проиграл в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) итальянцу Маттео Берреттини.

Поединок Монфиса и Берреттини получился сверхупорным и продлился 3 часа и 56 минут. Француз выиграл первый сет, однако затем проиграл две партии. В четвёртом сете он смог собраться и сравнять счёт по партиям. В решающем сете Монфис дважды отдавал свою подачу, но ответил на это двумя брейками и довел дело до тай-брейка. Тем не менее, победа в матче осталась все же за итальянцем.

US Open

1/4 финала, мужчины

Монфис (Франция) - Берреттини (Италия) - 2:3 (6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:7)

В полуфинале турнира Берреттини встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

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