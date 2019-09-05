RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 сентября

19:47
Зеленский попал на жесткую карикатуру из-за освобождения Цемаха
19:40
Возлюбленный Свитолиной дал свой прогноз на историческую битву украинки на US-Open
19:34
Под Винницей простились с молодым бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе: фото и видео
19:20
Крыму и не снилось: туристы в Кирилловку летят на вертолетах, сеть позабавило видео
19:00
Российский топ-чиновник оконфузился на важном мероприятии: все попало на видео
18:55
Зинченко и Коноплянка посоревновались в мастерстве исполнения пенальти: видео
18:52
Стало известно о последствиях тяжелого ДТП с участием комедийного актера Кевина Харта
18:34
Появились фото и подробности о таксисте, который изнасиловал девушку под Черкассами
18:28
В сети нашли "брата" Путина: из-за фото начался ажиотаж
18:28
​​В НБУ назвали сроки выпуска монет номиналом 5 гривен
18:20
Бомж и суши: сеть взорвала "социальная" реклама в России, видео
18:16
Во время урагана Дориан на Багамах женщина приютила в своем доме 97 бездомных собак: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зинченко и Коноплянка посоревновались в мастерстве исполнения пенальти: видео

четверг, 05 сентября 2019, 18:55
переглянути новину українською

Звездные футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка проверили ловкость голкипера национальной команды - Андрея Лунина.

После тренировки сборной нынешний и бывший футболисты "Шахтера" проверяли реакцию голкипера мадридского "Реала" с одиннадцатиметровой метки.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

Интересно, что Лунин смог удивить своим мастерством более именитых партнеров по сборной.

"Ты видел, что он сделал? Так нельзя", - сказал после очередного сейва Коноплянка.

Напомним, что сборная Украины начала подготовку к матчу отборочного цикла Евро-2020 против Литвы, который пройдет 7 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла потерю перед важным матчем отбора Евро-2020

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свитолина - Уильямс: онлайн трансляция

Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Литва - Украина: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Заря - Динамо - 2:2 Видео и хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: