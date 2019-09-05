Зинченко и Коноплянка посоревновались в мастерстве исполнения пенальти: видео

Звездные футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка проверили ловкость голкипера национальной команды - Андрея Лунина.

После тренировки сборной нынешний и бывший футболисты "Шахтера" проверяли реакцию голкипера мадридского "Реала" с одиннадцатиметровой метки.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

Интересно, что Лунин смог удивить своим мастерством более именитых партнеров по сборной.

"Ты видел, что он сделал? Так нельзя", - сказал после очередного сейва Коноплянка.

Напомним, что сборная Украины начала подготовку к матчу отборочного цикла Евро-2020 против Литвы, который пройдет 7 сентября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла потерю перед важным матчем отбора Евро-2020