Сборная Украины понесла потерю перед важным матчем отбора Евро-2020

Сборная Украины по футболу понесла потерю перед выездным матчем 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы против национальной команды Литвы.

ЛИТВА - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Расположение команды покинул вингер Марьян Швед, выступающий за шотландский "Селтик". 22-летний футболист травмировал приводящую мышцу. Таким образом, он не поможет национальной команде в субботнем матче. В распоряжении главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко осталось 24 игрока.

ЛИТВА - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины устроили яркое соревнование перед важной игрой отбора на Евро-2020.