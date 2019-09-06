Шевченко назвал главное оружие Литвы в матче отбора Евро-2020 с Украиной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Литвы в рамках отбора Евро-2020.

ЛИТВА - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

По словам наставника, у соперника есть "оружие", которым он собирается воспользоваться.

"Стандарты – один из аспектов игры, над которыми мы работали. Это сильное оружие, если есть хорошие исполнители. Я понимаю тренера сборной Литвы, почему он уделяет этому внимание. Играют дома, футболисты хорошо действуют на стандартах", - отметил он.

Шевченко добавил, что Литва дома будет стремиться показать хороший футбол и его команда готовится к серьезной игре.

"Мы с уважением относимся ко всем командам. У нас есть цель – выход на Евро. Один из этапов – завтрашняя игра, чтобы приблизиться к этой цели. Для нас победа гораздо важнее. Перед нами задача выиграть этот матч", - завершил он.

Напомним, что матч Литва - Украина пройдет 7 августа. Начало в 19:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины устроили яркое соревнование перед важной игрой отбора на Евро-2020.