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Свитолина бесславно уступила титулованной американке в полуфинале US Open

пятница, 06 сентября 2019, 03:35
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису (US Open) американке Серене Уильямс.

В начале поединка казалось, что наша соотечественница вполне сможет составить конкуренцию титулованной сопернице. Так, уже на первой подаче Уильямс украинка имела три брейк-пойнта, но ни один в итоге не реализовала. На своей подаче Свитолина выиграла первые три розыгрыша, однако растеряла преимущество, после чего проиграла и гейм. Сделав задел, американка спокойно довела сет до победы.

Во второй партии борьбы не получилось и вовсе. Свитолина проиграла сет без шансов со счетом 1:6.

US Open
1/2 финала, женщины, одиночный разряд

Свитолина (Украина) - С. Уильямс (США) - 0:2 (3:6, 1:6)

Ранее "Апостроф" сообщал, что возлюбленный Свитолиной дал свой прогноз на историческую битву украинки на US Open.

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