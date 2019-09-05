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Возлюбленный Свитолиной дал свой прогноз на историческую битву украинки на US-Open

четверг, 05 сентября 2019, 19:40
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6 сентября украинка Элина Свитолина сыграет свой первый в карьере полуфинальный матч на турнире "Большого шлема". В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) она сразится с американкой Сереной Уильямс.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Свой прогноз на матч украинки дал ее возлюбленный - французский теннисист Гаэль Монфис.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Элина хорошо себя чувствует. Ей будет нечего терять. Она хорошо знает Серену. В начале обеим может быть непросто. Если Серена начнет медленно, то Элина воспользуется моментом.

Если же Серена сразу начнет мощно, интересно будет посмотреть, как сильно Элина сможет соревноваться. Очень жду этот матч", - сказал он.

Напомним, что сам Монфис покинул турнир в США на стадии четвертьфинала.

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