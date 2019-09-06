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Звездный футболист отказался играть за сборную Украины: названа причина

пятница, 06 сентября 2019, 19:04
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Один из лидеров донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили мог принять украинское гражданство и быть заигранным за национальную команду этой страны.

Защитника действительно рассматривали в сборной, как возможны вариант усиления, но он отказался от такого развития событий.

По словам Исмаили, он обрадовался этому вызову.

"В таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив", – сказал Исмаили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко и Коноплянка посоревновались в мастерстве исполнения пенальти.

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