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Легенда Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры: видео

суббота, 07 сентября 2019, 17:20
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Легендарный камерунский нападающий Самуэль Это'О принял решение о завершении карьеры профессионального футболиста.

Об этом форвард написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Конец. К новому вызову. Спасибо всем большое за любовь и адреналин", - написал Это'О.

38-летний Это'О выступал за такие известные клубы, как "Реал", "Барселона", "Интер", "Челси" и "Эвертон". За сборную Камеруна сыграл 118 матчей и забил 56 голов. В своей карьере камерунец трижды выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и однажды выигрывал золотые медали итальянского первенства.

Это'О четыре раза признавался лучшим футболистом года в Африке. В 2000 году форвард в составе камерунской сборной стал чемпионом Олимпийских игр.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший футболист чемпионата мира-2010 объявил о завершении карьеры.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: ЭтоО

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