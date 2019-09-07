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Отбор на Евро-2020: результаты 6 сентября

суббота, 07 сентября 2019, 09:25
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6 сентября прошли матчи пятого тура отборочного цикла на футбольный чемпионат Европы-2020. Игры проводились в группах C, E, I и G.

Главной сенсацией стала победа Нидерландов в гостях над Германией со счетом 4:2.

Группа C

Эстония – Беларусь – 1:2

Голы: Сорга, 54 – Наумов, 48, Скавыш, 90.

Германия – Нидерланды – 2:4

Голы: Гнабри, 9, Кроос, 73 ( с пенальти) - Де Йонг 59, Та (автогол), 66, Мален, 79, Вейналдум, 90+1.

Группа I

Кипр – Казахстан – 1:1

Голы: Сотериу, 39 – Щеткин, 2.

Шотландия – Россия – 1:2

Голы: МакГин, 11 – Дзюба, 40, Жирков, 59.

Сан-Марино – Бельгия – 0:4

Голы: Батшуайи, 43 (с пенальти), 90, Мертенс, 57, Шадли, 63.

Группа Е

Уэльс – Азербайджан – 2:1

Голы: Пасаев, 26 (автогол) - Эмрели, 59, Бэйл, 84.

Словакия – Хорватия – 0:4

Голы: Влашич, 45, Перишич, 47, Петкович, 72, Ловрен, 89.

Группа G

Словения - Польша – 2:0

Голы: Струна, 35, Шпорар, 65.

Австрия – Латвия – 6:0

Голы: Арнаутович, 7, 53 (с пенальти), Забитцер, 13, Штейнбор, 76 (автогол), Лаймер, 80, Грегорич, 84.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября свой матч сыграет Украина. Соперником украинцев будет Литва.

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