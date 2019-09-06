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Нидерланды в феерическом матче унизили Германию в отборе на Евро-2020

пятница, 06 сентября 2019, 22:44
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Сборная Германии принимала команду Нидерландов в матче пятого тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату Европы-2020. Встреча завершилась сенсационной победой гостей со счетом 4:2.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Германия - Нидерланды.

Гости начали матч куда активнее хозяев, но уже на 10-й минуте поплатились за слишком открытый футбол, когда точным ударом отличился Гнабри.

В начале второй половины сборная Нидерландов своего добилась: после прострела от Бабеля де Йонг отправил мяч в сетку ворот. После этого на поле начался хаос. Сперва гости вышли вперед, когда автогол на свой счет записал Та, а затем Кроос с пенальти восстановил равенство. Затем Нидерланды забили еще два мяча в ворота одного из самых титулованных коллективов мира. Отличались Маллен и Вейналдум.

Немцы после четырех сыгранных матчей имеют в своем активе девять баллов. Нидерландцы же набрали шесть баллов в трех матчах. Лидирует в группе Северная Ирландия, которая набрала 12 баллов в четырех играх. Немцы - вторые, нидерландцы на строчку ниже.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный футболист отказался играть за сборную Украины

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