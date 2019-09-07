Сборная Украины одержала яркую победу в отборе на Евро-2020: видеообзор

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины разгромила команду Литвы.

Украинцы с первых минут захватили инициативу и ни на секунду не позволили усомниться в своем превосходстве. Уже на 7-й минуте счет открыл Зинченко, которому ассистировал Марлос. Хавбек получил мяч на линии штрафной и точно пробил в нижний угол. В середине тайма отличился уже сам Марлос. Бразилец с украинским паспортом отобрал мяч у соперника, ворвался в штрафную и уверенно переиграл вратаря. На 61-й минуте счет до крупного довел Малиновский, которому удался блестящий дальний удар.

После пяти туров Украина уверенно лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков.

Следующий матч в отборе Евро-2020 украинцы проведут 11 октября на своем поле. Соперником сборной Украины вновь станет национальная команда Литвы.

Литва – Украина - 0:3 (0:2)

Голы: Зинченко (7), Марлос (27), Малиновский (61)

Литва: Зубас, Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Матулявичюс (Куклис, 63), Вербицкас, Жулпа, Шимкус, Черных (Лаукжямис, 68), Воробьев, Голубицкас (Сливка, 52).

Украина: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Зинченко, Малиновский, Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм