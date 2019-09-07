Литва - Украина: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

7 сентября состоится матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Литвы и Украины. Встреча пройдет в Вильнюсе на стадионе "Ветра".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.

Начало встречи в 19:00.

ЛИТВА - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



После четырех туров Украина уверенно лидирует в турнирной таблице группы В, набрав десять очков. Литва занимает последнюю, пятую позицию, имея в активе всего одно очко и матч в запасе.

Украинцы и литовцы ранее провели между собой восемь матчей. Украинцы одержали пять побед, одна игра завершилась вничью и дважды победили литовцы.