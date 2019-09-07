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Стали известны финалисты US Open 2019

суббота, 07 сентября 2019, 10:59
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В ночь на 7 сентября стали известны участники финального матча на Открытом чемпионате США по теннису среди мужчин.

Так, за трофей Большого шлема поспорят испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.

23-летний российский теннисист уверенно обыграл болгарина Григора Димитрова (7:6, 6:4, 6:3) и впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.

Надаль днем ранее обыграл итальянца Маттео Берреттини (7:6, 6:4, 6:1).

Финал между Надалем и Медведевым пройдет 8 сентября. Начало в 23:00.

7 сентябоя состоится женский финал US Open, в котором сыграют опытная американка Серена Уильямс и 19-летняя канадка Бьянка Андрееску. Поединок начнется в 23:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина бесславно уступила титулованной американке в полуфинале US Open.

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