Украинская красавица завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги

В Брюсселе прошел последний этап престижных соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовой лиги", который принес для Украины серебряную медаль.

Наша прыгунья в высоту Юлия Левченко стала второй в своей дисциплине, уступив лишь спортсменке, которая выступает под нейтральным флагом, Марии Ласицкене. Украинка показала результат 1,97 метра, а ее соперница смогла прыгнуть на два сантиметра выше.

Украинка Ярослава Магучих с результатом 1,89 м стала шестой, а Ирина Геращенко показала десятый результат.

В шаге от медали остановилась Марина Бех-Романчук, которая в борьбе за бронзовую медаль уступила британке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Левченко опубликовала фото со своего краткосрочного отпуска в Турции.