Футболиста "Челси" жестко избили: опубликовано фото

Футболист сборной Англии и "Челси" Дэнни Дринкуотер был жестко избит неизвестными возле одного из ночных клубов Манчестера.

Об этом сообщает Mirror.

Согласно информации источника, в ночном клубе 29-летний хавбек начал приставать к девушке другого футболиста, который в это же время отдыхал в том же заведении. После того, как Дринкуотер в состоянии алкогольного опьянения отправился домой, на него было совершено нападение шестью неизвестными. Футболист получил множество ссадин и синяков, также ему разбили нос.

Сообщается, что в нападении мог участвовать игрок "Сканторп Юнайтед" Коси Нклер.

Отметим, что нынешний сезон Дринкуотер проводит в аренде в "Бернли".

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры.