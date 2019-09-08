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Скандальний российский боец защитил титул чемпиона мира по боям без правил

воскресенье, 08 сентября 2019, 00:03
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов добился победы над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона мира UFC в легком весе.

Нурмагомедов захватил преимущество с первых секунд поединка. Уже в первом раунде он нанес оппоненту несколько сильных ударов локтями, а затем едва не провел удушающие приемы. Во второй пятиминутке Порье попытался перехватить инициативу, но Хабиб вновь был сильнее в концовке раунда.

В третьем раунде Нурмагомедову удалось провести удушающий прием, заставив соперника сдаться.

Таким образом, 30-летний Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил чемпионский титул. Всего он провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бой Нурмагомедов - Макгрегор завершился оглушительным скандалом.

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