Легенда "Динамо", вернувшийся из России, рассказал о встрече с ультрас

Бывший игрок киевского "Динамо" Тарас Михалик, перешедший в луцкую "Волынь" из московского "Локомотива", рассказал о встрече с фанатами своего нынешнего клуба.

Об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Вроде нашли общий язык с ультрас. Встретились после разговора на презентации, где у нас случился конфликт. Поговорили без камер, спокойно и думаю, что все будет нормально. Больше эту тему поднимать не хочу. Не хочу говорить разные вещи типа "спорт вне политики". Так должно быть, но так не бывает. Спорт все равно привязывают к политике. Когда-нибудь все расскажу. Там, в России, остались люди, которые задавали вопросы, что там у нас. Надо было рассказать всем, что на Майдане была такая ситуация, что накипело людям", - сказал Михалик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало яркую победу в товарищеском матче.